Zu viel Pflegeaufwand: Der Spielplatz Poststraße wird nur noch wenig von Kindern genutzt.

Norbert Wiegand

Neuenkirchen. Kaum noch genutzt und in schlechtem Zustand: Der Ortsrat Neuenkirchen hat über die mögliche „Aufgabe des Spielplatzes an der Poststraße“ diskutiert.

Das Thema brachte Ortsbürgermeister Karl-Heinz Gerling (CDU) auf die Tagesordnung der Präsenz-Sitzung am Donnerstagabend in der neuen Sporthalle. In der Siedlung rund um den Spielplatz habe ein Generationenwechsel stattgefunden, es gebe dor