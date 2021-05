An den Ortseingängen, wie an der Holterdorfer Straße (Bild), enden oftmals die Radwege. Das führt zu nicht ungefährlichen Fahrbahnwechseln.

Norbert Wiegand

Neuenkirchen. Problematische Verkehrssituationen für Radfahrer auf innerörtlichen Straßen in Neuenkirchen und St. Annen erörterte der Neuenkirchener Ortsrat.

Als Gefahrenpunkte wurden in der jüngsten Sitzung in der Sporthalle am Ottenheider Weg vor allem Radweg-Übergänge von den Landesstraßen in die Ortslagen, einmündende Seitenstraßen und erzwungene Fahrbahnwechsel ausgemacht. Dabei sprachen di