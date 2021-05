Sextreff Sportplatz? In flagranti in Melle-Westerhausen erwischt

Abgelegen und gut versteckt: Im Bereich der Sportanlagen in Westerhausen sind Pärchen in flagranti erwischt worden.

Christina Wiesmann

Oldendorf. Sex im Auto, benutzte Kondome im Gebüsch: In Westerhausen soll es in den Wintermonaten wiederholt zu Sextreffs am abgelegenen Sportplatz gekommen sein. Was war da los?

Hinter gar nicht mal so vorgehaltener Hand ist im Meller Stadtteil von bezahlten Liebesdiensten die Rede. Gefühlt weiß das ganze Dorf Bescheid, selbst Jugendliche reden offen darüber. Wenn es um die Sportanlagen am Ebbergeweg geht, ist