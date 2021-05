Mühlenstraße in Melle bleibt länger gesperrt als geplant

Die Mühlenstraße in Melle-Mitte bliebt länger gesperrt.

Michael Hengehold

Melle. Kein Durchkommen: Wegen Kanalbauarbeiten und weil Versorgungsleitungen verlegt werden, bleibt in Melle-Mitte die Mühlenstraße im Einmündungsbereich Bismarckstraße länger gesperrt als geplant.

Da die Arbeiten mehr Zeit in Anspruch nehmen als erwartet, muss die Vollsperrung in Höhe des Einmündungsbereiches Bismarckstraße bis Freitag, 18. Juni 2021, verlängert werden. Das teilt das Ordnungsamt mit. Eine Umleitung führt in