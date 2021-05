Ab sofort: Corona-Schnelltests am Hagebaumarkt in Melle

Freuen sich über die Eröffnung des neuen Schnelltestzentrum auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in Melle: Jens Schaffhäuser, Ralf Krüger und Andreas Losch (vorn, von links), sowie das Testteam am Drive-in.

Simone Grawe

Melle. Mit dem Auto vorfahren, Abstrich machen und nach 15 Minuten einkaufen: Das ist auf dem Parkplatz am Hagebaumarkt an der Industriestraße in Melle möglich. Am Mittwoch ist dort ein neues Corona-Schnelltestzentrum an den Start gegangen.

"In Zeiten, in denen die Menschen wieder mit einem negativen Test einkaufen können, ist es sehr wichtig, in einem Bereich, in dem sich viele Geschäfte befinden, Corona-Schnelltests anzubieten. Der Standort hier im Industriegebiet ist gerade