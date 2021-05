Melle. Hinsichtlich der Zielsetzung herrschte Einigkeit im Meller Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft. Für Diskussionen sorgte der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen über die Kapitalaufstockung für die Wohnungsbau Grönegau dennoch – und das bereits vor dem eigentlichen Tagesordnungspunkt.

Die Tagesordnung sei nicht im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden erstellt worden, stellte in eben dieser Funktion Harald Kruse (CDU) klar. Eine Diskussion über den Antrag der Grünen gehöre in den nicht-öffentlichen Teil und müsste zudem in Anwesenheit des Bürgermeisters geführt werden, kritisierte er. „Wir haben einen Haushaltstitel. Das ist alles öffentlich gelaufen“, widersprach Alfred Reehuis als Fraktionsvorsitzender der Grünen. Eine Verschiebung des Antrags in die nächste Sitzung kam für ihn nicht in Frage: „Die Ratsperiode endet ja schon im September.“

Die Gesellschafter der Wohnungsbau Grönegau

Und bis dahin soll sich möglichst schon etwas bewegt haben. Bereits im Haushalt 2020 wurden per Ratsbeschluss knapp 1,9 Millionen Euro bereitgestellt. Diese sollten das Eigenkapital der Wohnungsbau Grönegau aufstocken und es so ermöglichen, verstärkt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ausgezahlt wurden sie bislang nicht, sondern stehen noch als Ausgaberest im Haushalt. Das Problem: Gesellschafter der Wohnungsbau Grönegau sind die Stadt und die Kreissparkasse Melle. Eine Erhöhung des Eigenkapitals müsste aber von beiden Gesellschaftern getragen werden.

„Die Gespräche darüber liegen seit einem Jahr auf Eis“, begründete Reehuis den Vorstoß der Grünen. Ihr Antrag sah zunächst vor, den Betrag umgehend zur Verfügung zu stellen sowie den Bürgermeister offiziell mit Gesprächen zu beauftragen. „Die Zielsetzung ist klar“, stellte dazu Wilhelm Hunting (SPD) fest. Der erste Teil des Antrags jedoch sei fragwürdig. „Die Ziele des Antrags sind richtig. Darin sind wir uns doch wohl einig“, merkte auch Heinrich Thöle (FDP) an. „Aber das wäre über eine Anfrage im Verwaltungsausschuss an den Bürgermeister zu regeln gewesen.“

Zustimmung für Änderungsantrag

Für Alfred Reehuis und die Fraktion der Grünen steht fest: „Wir kommen in der Sache nicht voran – deshalb dieser Antrag.“ Er erklärte sich jedoch bereit, einem Änderungsantrag von Peter Spiekermann (UWG) zuzustimmen, dem abschließend auch die Mehrheit des Ausschusses folgte. Demnach beschränkt sich die Beschlussempfehlung an den Rat nun darauf, den Bürgermeister mit entsprechenden Verhandlungen zu beauftragen. „Es geht darum, dass wir in der Sache weiterkommen“, fasste Reehuis zusammen. Denn sozialer und bezahlbarer Wohnraum ist in Melle weiterhin Mangelware.