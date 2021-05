Uwe Plaß historische Geschichten sind im fünften Sonderband des Meller Jahrbuchs erschienen.

Stefan Gelhot

Melle. Geschichte lebendig zu machen, das ist Uwe Plaß' Anliegen. Für seine Geschichten taucht er tief in die Archive der Stadt und des Meller Kreisblatts. Was er dort findet, ist nun in einem 200 Seiten starken Sonderband nachzulesen.

Außergewöhnlich, kurios, spannend oder informativ sind die Geschichten, die Uwe Plaß bei seinen Recherchen ausgräbt. 43 dieser Geschichten sind nun im fünften Sonderband des Meller Jahrbuchs „Der Grönegau“ nachzulesen. Sie sind zuvor schon