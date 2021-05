Prozess um Drogenlabor in Börninghausen: Schalte nach Holland misslingt

Angeklagt vor dem Landgericht in Bielefeld sind zwei Männer aus Rödinghausen und Preußisch Oldendorf. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen den professionellen Betrieb eines Drogenlabors im industriellen Ausmaß vor.

dpa/Friso Gentsch

Preußisch Oldendorf. Ausgehobenes Drogenlabor in Börninghausen: Der Prozess vor dem Landgericht Bielefeld gegen nur noch zwei Angeklagte aus Rödinghausen und Preußisch Oldendorf gestaltet sich zäh. Zumal es am Donnerstag an der Technik scheiterte.

Die Angeklagten sollen in der Zeit vom 1. Februar bis zum 28. April 2019 in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf-Börninghausen ein professionelles Drogenlabor betrieben haben. Sie sollen Amphetaminöl hergestellt haben, das zum Weiterverk