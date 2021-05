Drei 245 Meter hohe Windräder in Melle: So ist der Stand der Planung

Selbst gebastelt: Das 25 Zentimeter große Windrad an einem ein Meter langen Stock simuliert die optische Wirkung eines 250-Meter-Windrades in einem Kilometer Entfernung.

Norbert Wiegand

Melle. An drei Meller Standorten sind 163 Meter hohe Türme geplant, an denen sich 82 Meter lange Rotorblätter drehen sollen. Die Betreiber kündigten an, Anwohner am Ertrag zu beteiligen.

Jeweils zwei 150 Meter hohe Windräder in Westendorf, Bennien und Dratum sollen durch jeweils eine neue Windkraftanlage mit insgesamt 245 Meter Höhe ersetzt werden. Für diese Repowering-Pläne läuft das Genehmigungsverfahren bei der