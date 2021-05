Laut eines gemeinsamen Vorschlags soll der Landkreis zukünftig 50 Prozent der jeweiligen Netto-Ist-Kosten der Kommunen übernehmen, die diese für Kinderbetreuung in Kitas und Krippen ausgeben.

Anke Schneider

Melle. Die 21 hauptamtlichen Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Osnabrück haben sich trotz unterschiedlicher Ausgangslage einstimmig auf einen gemeinsamen Vorschlag zur Finanzierung der Kinderbetreuung in Kindergärten und Krippen sowie in der Tagespflege verständigt. So sieht dieser aus.

Nach zwei Übergangsjahren sieht die vorgeschlagene Lösung vor, dass der Landkreis zukünftig 50 Prozent der jeweiligen Netto-Ist-Kosten der Kommunen übernimmt. „Am 13. April haben wir unserer Landrätin Anna Kebschull diesen Lösungsvorschlag