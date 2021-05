1350 Stangen Zigaretten in Meller Wohnung entdeckt: Zwei Männer verurteilt

Im Landgericht standen am Dienstag Zigarettenstangen im Fokus, die ohne Steuerbanderole in einer Meller Wohnung gefunden wurden.

Christina Wiesmann

Osnabrück/Melle. 1350 Stangen Zigaretten sind Ende Juli 2019 in einer Wohnung in Melle gefunden worden. Ein Fall, in dem zwei Männer nun zum zweiten Mal vor Gericht erschienen sind.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Melle entdeckte die Polizei insgesamt 1350 Stangen unverzollter Zigaretten der Marke Marlboro. Abgepackt in 27 Kartons mit jeweils 50 Stangen fanden die Beamten die Rauchwaren vor, die in dem Kellerraum ein