Meller Popchor "The Vocals" gibt an Pfingsttagen virtuelles Konzert

Freuen sich schon auf das erste virtuelle Chorkonzert: Die Mitglieder des Popchores "The Vocals". Das Foto ist vor der Corona-Pandemie aufgenommen worden.

Sebastian Olschewski

Melle. Der Popchor "The Vocals" der Paulusgemeinde lädt an den Pfingstfeiertagen 2021 zum ersten virtuellen Chorkonzert ein.

"Ein beeindruckendes Projekt in Corona-Zeiten", schwärmt Pastor Bernhard Julius. Denn statt gemeinsam zu singen, was ja wegen der geltenden Verordnungen nicht möglich ist, haben alle Chormitglieder allein am Bildschirm bei der virtuellen Ch