Neugieriger Blick: Ein Reh machte es sich für ein paar Minuten im Garten von Familie Kellermann in Gesmold gemütlich.

Mariella Kellermann

Gesmold. Hat es sich verlaufen oder fühlte es sich im Garten einfach richtig wohl? In jedem Fall hatte Familie Kellermann aus Melle-Gesmold am Samstag einen ungewöhnlichen Gast: Ein Reh genoss sichtbar den Ausflug in den Garten der Familie.

„Für zehn Minuten war das scheue Waldtier bei uns zu Gast. Das Reh erkundete unseren Garten und fühlte sich dort sichtbar wohl, denn es machte einen entspannten Eindruck", schreibt Diane Kellermann in einer Nachricht an unserer Redaktion.