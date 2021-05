Bruchmühlen. Seit diesem Montag, 17. Mai 2021, dürfen weitere Geschäfte im Kreis Herford wieder öffnen. Das Shoppen mit Termin, das sogenannte „Click and Meet“, ist nun wieder möglich – etwa in Bruchmühlen.

Eine entsprechende Meldung hatte der Kreis Herford am vergangenen Freitag kommuniziert, nachdem die in der bundesweiten Corona-Notbremse festgelegte Grenze der 7-Tage-Inzidenz den fünften Werktag in Folge unter 100 gelegen hatte. Deshalb dürfen seit Montag auch Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, wieder öffnen für das Shoppen mit Termin, dem sogenannten „Click and Meet“. Vorausgesetzt wird ein negativer Corona-Test. Außerdem wird die Kundenzahl auf einen Kunden pro vier Quadratmeter begrenzt.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag die 7-Tage-Inzidenz am Freitag, 14. Mai 2021, im Kreis Herford bei 84,2 – und hielt sich über das Wochenende konstant. Am Montag, 17. Mai 2021, lag die Inzidenz bei 89,4. „Nach langer Zeit gibt es endlich wieder eine positive Entwicklung in der Pandemielage. Im Kreisgebiet haben wir nun seit Anfang Mai sinkende Inzidenzwerte, auch landes- und bundessweit ist diese Tendenz zu beobachten. Wir können alle ein bisschen aufatmen“, wird Herfords Landrat Jürgen Müller in einer Mitteilung zitiert.

Einzelhändler freuen sich über Öffnung

Einzelhändler im nordrhein-westfälischen Teil Bruchmühlens teilten am Sonntag in den sozialen Netzwerken ihre Freude über die bevorstehende Öffnung. Das Wohnzentrum Bruchmühlen schrieb etwa: „Juhu, endlich dürfen wir Sie bei uns wieder begrüßen.“ Ein negativer Schnelltest, der Nachweis einer vollständigen Impfung oder eine überstandene Corona-Infektion in den vergangenen sechs Monaten ermöglichen hier das Shoppen mit Termin.

In der vergangenen Woche hatte das Land NRW eine neue Corona-Verordnung verabschiedet. Diese sieht weitere Lockerungen vor, sollte die 7-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen hintereinander die Grenze von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner unterschreiten. In Städten und Kreisen dürften dann die Außengastronomie und Hotels wieder öffnen. Weitere Lockerungen im Einzelhandel und bei Kulturveranstaltungen sind ebenfalls möglich. Zugang haben aber nur Menschen, die entweder negativ auf Corona getestet sind, eine vollständige Impfung oder eine Genesung nachweisen können.