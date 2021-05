Der Meller Peter Panduranga Bayreuther ist demnächst wieder im Ausland im Fernsehen zu sehen. (Archvifoto)

Simone Grawe

Melle. Der Meller Musiker Peter Bayreuther ist wieder auf Tour durch europäische Casting-Shows. In einer tschechischen Show hat er das Online-Casting bereits erfolgreich absolviert. Im Juni reist er zur Fernsehaufzeichnung nach Bratislava. In einer flämischen Show ist er ebenfalls im Rennen.

Er muss wieder rauf auf die große Bühne. So ganz ohne Publikum, das hält Peter Bayreuther nicht lange aus. Deshalb hat er die freie Zeit in der Pandemie genutzt, um sich auf zwei Casting-Shows vorzubereiten. In der tschechisch-slowakischen