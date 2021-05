Kaum zu glauben, aber wahr: Elisabeth Eckelt feiert ihren 100. Geburtstag.

Norbert Wiegand

Melle. Elisabeth Eckelt feiert am 22. Mai in ihrer Wohnung in Melle im engsten Kreis der Kernfamilie ihren 100. Geburtstag.

Die lebensfrohe Seniorin ist nach eigener Aussage neugierig auf alles, was in der Welt, in Deutschland und in Melle geschieht. „Ich will informiert sein“, sagt sie. Deshalb verfolgt sie täglich aktuelle Nachrichten in Funk, Fernsehen und Ta