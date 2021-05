In den alten Bauernschaften von Westerhausen soll das Wohnen im Außenbereich möglich sein. (Archivbild)

Stadtverwaltung Melle

Westerhausen. In den alten Bauerschaften in Melle-Oldendorf sollen neue Einzel- und Doppelhäuser gebaut werden. Doch die Pläne sorgen bei Grünen und UWG für Unverständnis.

Was ist geplant? Auf einem 3,5 Hektar großen Areal links und rechts der Holster Straße sollen zusätzliche Einzel- und Doppelhäuser entstehen, auch „nicht störende" Handwerks- und Gewerbebetriebe, so heißt es in der Verwaltungsvorlage,