Tom Bartels kommentierte 2014 das WM-Finale. Dieses Bild zeigt ihn kurz vor der WM 2018.

imago images/Andre Poling

Melle. Wer kennt sie nicht, diese Stimme? Tom Bartels wird für die ARD Spiele der Europameisterschaft 2021 kommentieren. „Ich wünsche mir ein Fußballfest mit leicht angezogener Handbremse“, sagt der 55-Jährige. Im Interview äußert er sich über die Arbeit unter Corona-Bedingungen, seine Hoffnung auf mehr Normalität im Profifußball – und über seine alte Heimat Melle.

Herr Bartels, wie viel Kontakt haben Sie noch nach Melle?Meine Eltern wohnen in Melle. Mein Bruder lebt mit seiner Familie in Osnabrück. Mein Neffe Max spielt in der U17 beim VfL Osnabrück. Die ganze Familie verfolgt seinen fußballerischen