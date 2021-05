Eindrucksvolle Ansichten in und um den Spartherm-Neubau "Fuego" in Melle

Konzerte, Lesungen oder Feiern könnten auf dieser Etage im Neubau stattfinden. Das Halbgeschoss soll für gehobene Gastronomie reserviert sein.

Stefan Gelhot

Melle. Eine Flamme soll es sein. Kein Ei! Das stellt Hartwig Grobe lachend beim Besuch auf der "Fuego"-Baustelle klar. "Ich hab' gehört, dass einige Leute darin auch ein Ei erkennen", sagt der Vorsitzende der Gerhard-Manfred-Rokossa-Stiftung. Imposant ist der ellipsenförmige Neubau "Fuego" an der A30 allemal, egal, was man in ihm sieht.

Die Glashülle des futuristischen Gebäudes ist geschlossen. 6500 Quadratmeter Isolierglas sind verbaut. Ein gläserner Aufzug ist bereits installiert. Ansonsten präsentiert sich das Gebäude noch im Rohbau-Charme. Gemütlicher wird es in d