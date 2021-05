Per Haftbefehl gesuchter Autoraser flieht in Bünde vor der Polizei

Ein 35-jähriger Mann, der an einem illegalen Autorennen teilgenommen haben soll, wurde am Wochenende in Bünde (Kreis Herford) festgenommen. (Symbolbild)

dpa/Frank Rumpenhorst

Bünde. Die Polizei Herford hat am Samstag, 8. Mai, einen 35-jährigen Mann in Bünde (Kreis Herford) festgenommen, der zuvor per Haftbefehl gesucht worden war. Der Mann händigte den Beamten zunächst falsche Ausweispapiere aus und versuchte anschließend, vor den Polizisten zu fliehen.

Nach Angaben der Polizei Herford erhielten die Beamten am Samstag einen Hinweis, dass sich der gesuchte Mann auf einem Parkplatz an der Herforder Straße in Bünde aufhalten sollte. Vor Ort hinderten die Polizisten den 35-Jährigen daran, den