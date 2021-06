Internet & Co: Wie es um die Breitbandversorgung in Melle steht

Wie ist der Fortschritt beim Breitbandausbau in Melle? (Symbolbild)

dpa/Uwe Anspach

Melle. Im Stadtgebiet Melle hat sich in Sachen Breitbandausbau in den vergangenen zehn Jahren viel getan, tut sich viel. Doch noch immer gibt es digitale weiße Flecken. Wir haben nachgefragt, was wo wann passiert.

Wie ist der Stand bei der Breitbandversorgung bezogen auf alle acht Stadtteile? Die Ortskerne sind vergleichsweise gut versorgt, weil der private Markt dort die Kabelverzweiger ausgebaut hat. Außerdem kann man in Ortskernen