Totschlag in Melle: "Bin erst in Deutschland angefangen, Alkohol zu trinken“

Im Schwurgerichtssaal des Osnabrücker Landgerichtes wird seit Montag wegen eines tödlichen Messerstichs in Melle verhandelt.

Melle. Ist zu laute Musik daran schuld, dass im vergangenen November ein Mann in Melle sterben musste? Seit Montag wird dazu vor dem Landgericht Osnabrück verhandelt.

Ereignet hatte sich die Tat, die als Totschlag angeklagt ist, in einer Unterkunft für Gastarbeiter in der Euer Heide in Melle-Bakum. Dort waren acht rumänische und bulgarische Männer untergebracht, die in der Region in unterschiedlichen Bra