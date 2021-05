In die Jahre gekommen: Die neue Turnhalle Gesmold soll möglichst bald saniert werden. (Archivbild)

Kirsten Muck

Gesmold. Seit Jahren ist geplant, die Turnhalle in Gesmold aufwendig zu sanieren. 1,35 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Ein entsprechender Förderantrag wurde allerdings abgelehnt. Nun soll die Erneuerung der Sporthalle wieder Fahrt aufnehmen.

Ein undichtes Dach, Wasserflecken an der Decke und eine in die Jahre gekommene Tribüne: Schon länger ist klar – die „neue“ Turnhalle in Gesmold, die einst in den 80er-Jahren gebaut wurde, ist sanierungsbedürftig. „Die Halle wird r