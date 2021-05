"Enorm große Schnittmenge": Die Meller FDP, hier mit Arend Holzgräfe (Mitte) und dem Vorsitzenden Gerhard Barmeier, unterstützt bei der Wahl des Meller Bürgermeisters Frank Vornholt (links).

Tobias Pleye

Melle. Die FDP in Melle wird im Rennen um den Bürgermeistersessel ebenfalls Frank Vornholt unterstützen. Der Wellingholzhausener ist der Kandidat der CDU.

Vornholt war am Samstag in der Mitgliederversammlung des FDP-Stadtverbands zu Gast, die an der frischen Luft im Melos Village stattfand, auf dem Dach des Granulatherstellers.Die Liberalen hatten sich zwecks Listenaufstellung für die Kommuna