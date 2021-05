Vanessa Frels ist in Melle geboren und aufgewachsen. Sie freut sich darüber, ihre Arbeit in der Wahlheimat Österreich bald wieder aufnehmen zu können.

Christina Wiesmann

Melle. Vanessa Frels geht freiwillig zur Meller Tafel. Sie hilft dort, um eine Zeitspanne zu überbrücken, in der sie in ihrer Wahlheimat Österreich nicht arbeiten kann. In ihrer alten Heimat trifft sie auf Menschen, die aus der Not heraus zur Tafel kommen. Die Geschichten zweier Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Der Wind pfeift an diesem stürmischen Dienstag über den Bahnhofsvorplatz in Melle. Nur wenige Zugreisende hasten durch die Böen zum Gleis. Coronabedingt ist natürlich weniger los, das Wetter aber gibt noch eine Schippe drauf. Vor dem Gebäud