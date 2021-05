Corona-Lockerungen: So können die Sportler beim SC Melle wieder aktiv werden

Die Brüder Tamo (5) und Hajo Egbers (2) freuen sich, dass sie sich in der vom SC Melle geschaffenen Bewegungslandschaft in der Jahnhalle mal wieder so richtig austoben können.

Thomas Egbers

Melle. Die Meller Sportvereine beschäftigen sich in diesen Tagen intensiv mit Öffnungsstrategien. Individualsport und kontaktlose Gruppenangebote auf Abstand können nach der langen Corona-Zwangspause wieder laufen. Für Kinder gibt es noch mehr Freiheiten. Das sind die Pläne des SC Melle.

Großes Aufatmen beim SC Melle. Endlich gibt es konkrete Perspektiven für die Rückkehr in den Sportbetrieb. Doch noch liegt ein großer Berg an Arbeit vor den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern. Sie müssen ihre Rückkehrpläne an di