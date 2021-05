Bei einem Überfall ist ein Mann aus Rumänien in Bünde getötet worden. Eine Mordkommission ermittelt (Symbolfoto).

Friso Gentsch/dpa

Bünde. Tötungsdelikt in Bünde: Eine Mann aus Rumänien ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Überfall auf eine Wohnunterkunft ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt. Die Hintergründe der Tat sind nach Mitteilung von Staatsanwalt und Polizei noch unklar. Die Mordkommission geht nach der Obduktion des Verstorbenen von einem Gewaltverbrechen aus.

Am Sonntag meldete ein Anrufer gegen 2:42 Uhr per Notruf , dass es in der Pestalozzistraße in Bünde einen Angriff durch mehrere Personen gegeben habe. In einem dortigen Wohnhaus seien mehrere Personen verletzt worden, teilen die Staatsanwal