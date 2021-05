Die Verhandlung vor dem Landgericht Osnabrück beginnt am Montag und wird voraussichtlich bis Juli andauern.

Jörn Martens

Melle/Osnabrück. Das Landgericht Osnabrück verhandelt ab Montag gegen einen 33-jährigen Meller wegen Totschlags. Laut Anklage soll er einen Mitbewohner niedergestochen haben. Der verstarb kurz darauf.

Was war passiert? Am 14. November 2020 soll der Angeklagte bereits ab dem Nachmittag Alkohol getrunken haben. Gegen Abend soll es dann zu einem Streit gekommen sein. Grund dafür war offenbar, dass der 33-Jährige in der hauptsächlich von ost