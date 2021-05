Auguste Schifflers 100. Geburtstag wurde in der Tagespflege der Diakonischen Altenpflege in Melle gefeiert.

Sophie Wehmeyer

Melle. Am 1. Mai 2021 ist Auguste Schiffler 100 Jahre alt geworden. Die gebürtige Bueranerin erinnert sich an ihre Zeit als leidenschaftliche Tänzerin und als Fischverkäuferin auf vier Rädern zurück.

Mit ihrem Mann Nikolaus Schiffler lebte die Jubilarin in Westerhausen. Zusammen waren sie in der Region für ihren Fischwagen bekannt. Das Ehepaar hatte sich selbstständig gemacht und in den umliegenden Ortschaften viele Jahre lang frischen