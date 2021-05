Trotz Corona besuchte der Kiepenkasper die Kinder der Lindenschule in Buer.

Diana Thomas

Buer/Melle/Bruchmühlen. "Es war mega super, weil der Kasper so lustig war!" In dieser Unterrichtsstunde konnten die Kinder das blöde Coronavirus mal vergessen. Denn der Kiepenkasper war zu Besuch in der Lindenschule Buer, der Sandhorstschule in Bruchmühlen und der Grundschule im Engelgarten.

Im trüben Corona-Alltag war das Puppentheater für die Kinder ein wirkliches Highlight, berichtet Diana Thomas als Leiterin der Lindenschule Buer. "Es war mega super, weil der Kasper so lustig war", erklärte ein Kind begeistert nach der Vors