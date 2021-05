Unbewohnbar: Was passiert mit der städtischen Wohnunterkunft in Melle-Mitte?

Zutritt verboten: Ein Bauzaun verhindert derzeit den Zugang zur städtischen Wohnunterkunft an der Neuenkirchener Straße in Melle-Mitte.

André Pottebaum

Melle. Seit dem jüngsten Brand in der städtischen Wohnunterkunft an der Neuenkirchener Straße in Melle-Mitte steht das Gebäude leer. Ein Bauzaun umringt das baufällige Haus. Wie geht es nun weiter und was wird aus den Bewohnern?

Was ist passiert? Am 16. März 2021 war um 3 Uhr nachts im Keller des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Unter dem Boden im Erdgeschoss registrierten die Einsatzkräfte einen Brandherd. Rauch zog anschließend durch das gesamte Haus. D