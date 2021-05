Erschwerte Bedingungen im Corona-Alltag: Ute Sträter-Schnitker und ihr Team arbeiten zeitweise am Limit.

Leon Sträter

Melle. Das medizinische Fachpersonal an der Belastungsgrenze angelangt, die Ärztin wegen permanenter Anfragen am zeitlichen Limit, Patienten zunehmend verunsichert: Eine Meller Hausärztin schildert, wie sehr der Praxisalltag in Zeiten von Corona an den Nerven zerrt.

"Es ist unglaublich, was unser Team zurzeit leisten, ertragen und aushalten muss", berichtet Ute Sträter-Schnitker. Die seit 2005 niedergelassene Fachärztin für Allgemeinmedizin betreibt seit 2013 eine Hausarztpraxis am Engelgarten, wo sie