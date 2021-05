Zumba im eigenen Wohnzimmer. (Symbolbild)

imago images/Joerg Boethling

Melle. Wegen der Pandemie steht der Breitensport in den Sportvereinen weiter still. Um Frauen dennoch zu bewegen und miteinander zu verbinden, findet die „Interkulturelle Frauensportwoche“ erstmals in dieser Region online statt. Auch viele Meller Sportvereine sind vom 17. bis 21. Mai mit Sportangeboten dabei.

Die interkulturellen Frauensporttage finden seit Jahren regelmäßig niedersachsenweit statt. Auch Melle war vor elf Jahren schon Gastgeber. Doch pandemiebedingt bieten sich in diesen Zeiten keine Präsenzveranstaltungen an. Neue Wege müssen h