Die Holztür des "Waldwichtel"-Bauwagens wurde aufgehebelt, die Spuren sind noch sichtbar.

Simone Grawe

Neuenkirchen. Was ist bloß los im Meller Stadtteil Neuenkirchen? Binnen weniger Monate gab es immer wieder Fälle von Vandalismus, zuletzt am vergangenen Wochenende, als unbekannte Täter den Bauwagen im Waldkindergarten "Waldwichtel" verwüstet haben. Was sagt Ortsbürgermeister Karl-Heinz Gerling zu den Vorfällen?

Herr Gerling, in jüngster Zeit hat es vermehrt Fälle von Vandalismus in Neuenkirchen gegeben. Zerstörungen gab es mehrfach auf dem Gelände des TV Neuenkirchen, in der Turnhalle und jetzt am Wochenende im Waldkindergarten „Waldwichtel“,