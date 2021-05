Corona-Selbsttest im Garten: Ein Friseur in Melle macht's möglich

Sarina Engelbrecht demonstriert, wie der Nasenabstrich gemacht wird.

Christina Wiesmann

Melle. Wer zum Friseur gehen möchte, der braucht bei einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 einen negativen Corona-Test. In Melle nutzen mehrere Salons die Möglichkeit, den Kunden direkt vorm Haarschnitt einen Selbsttest anzubieten.

Um einen Termin in einem Testzentrum müssen sich Kunden von Die Meisterfriseure nicht bemühen. In dem Salon an der Oldendorfer Straße ist ein Test direkt vor dem Termin möglich, wie die Inhaber Silke Hagen-Leusche und Sarina Engelbrecht sag