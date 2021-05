Randalierer verwüsten den Bauwagen der "Waldwichtel" in Melle

In den Bauwagen der "Waldwichtel" sind unbekannte Täter eingebrochen und haben randaliert.

Simone Grawe

Melle. Der Waldkindergarten "Waldwichtel" im Meller Stadtteil Neuenkirchen ist am Wochenende das Ziel von Vandalismus geworden. Unbekannte Täter sind in den Bauwagen eingestiegen und haben dort eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Meller Polizei ermittelt.

Schon wieder Neuenkirchen: Mehrfach haben Unbekannte in jüngster Zeit auf dem Sportplatz des TV Neuenkirchen randaliert, haben Feuer gelegt und auf einem Trainingsplatz Autorennen gefahren, dann wurde in die Turnhalle eingebrochen, und am W