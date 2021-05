Hier gibt's in Melle ab 4 Uhr Brötchen für Frühaufsteher

Frühes Frühstück: Saskia Martens und Jaqueline Lindemann (rechts) bieten montags bis freitags von 4 bis 10 Uhr belegte Brötchen an.

Norbert Wiegand

Melle. Ab 4 Uhr morgens gibt es belegte Brötchen in der neu eröffneten „Mettibude“. Sie ist am Hagebaumarkt in Melle zu finden.

Die Kunden von Geschäftsführerin Jaqueline Lindemann und ihrer Mitarbeiterin Saskia Martens sind Frühaufsteher. Schon um 4 Uhr holen sich die ersten Lkw-Fahrer nach oder vor ihrer Tour ein stärkendes Frühstück. „Etwas später kommen dann die