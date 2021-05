Freuen sich auf das Sommerkonzert „Meller Schulen musizieren für Unicef“: die Musiklehrer Jan Mons (links) und Christoph Lanver.

Gymnasium Melle

Melle. Das Sommerkonzert „Meller Schulen musizieren für Unicef“ wird in diesem Jahr per Livestream auf der Videoplattform Youtube übertragen. Der Erlös der Veranstaltung geht an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Los geht es am Mittwoch, 5. Mai 2021 um 19.30 Uhr.

Tanzen, musizieren, zaubern und Gedichte vorlesen – die Darbietungen Meller Schüler zugunsten des UN-Kinderhilfswerks Unicef finden in diesem Jahr coronabedingt nicht im Forum in Melle statt. Stattdessen wird die Veranstaltung am Mittwoch,