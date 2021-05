So will die Meller SPD ihre Kandidatin für die Bürgermeisterwahl küren

Soll am Samstag zur Bürgermeisterkandidatin der Meller SPD gewählt werden: Jutta Dettmann.

Lorenz Brieber

Melle. Mit Jutta Dettmann möchte die Meller SPD in die Bürgermeisterwahl am 12. September gehen. Die 38-Jährige soll am Samstag, 8. Mai 2021, bei einem Nominierungsparteitag offiziell zur Kandidatin der Sozialdemokraten gekürt werden.

Der Vorstand der Meller SPD hatte sich Ende März einstimmig für die Erzieherin als Bewerberin für den Chefsessel im Rathaus ausgesprochen. Beim Nominierungsparteitag am Samstag entscheiden nun die SPD-Mitglieder über diesen Vorschlag. Die V