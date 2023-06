Beim Reitturnier 2023 im Waldstadion in Oldendorf sind die Reiter wieder vielseitig unterwegs. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Das Programm im Reiterwaldstadion Reitverein Oldendorf lädt am Wochenende zum Vielseitigkeitsturnier ein Von noz.de | 20.06.2023, 10:05 Uhr

Der Ländliche Reit- und Fahrverein Oldendorf lädt am Wochenende, 23. bis 25. Juni, wieder zu seinem Vielseitigkeitsturnier ins Reiterwaldstadion an der Bad Essener Straße in Oldendorf ein. In diesem Jahr richtet der Verein auch die Bezirksmeisterschaft der Vielseitigkeit aus.