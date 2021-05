Fahren am 1. Mai Streife mit dem Rad: zwei Beamte der Meller Polizei am Weberhaus.

Kirsten Muck

Melle. Es war ruhig am 1. Mai 2021 in Melle. Sehr ruhig. Wo sich vor zwei oder drei Jahren an diesem Feiertag noch tausende Jugendliche tummelten, herrschte in diesem Jahr gähnende Leere. Einige wenige Großeltern mit Enkeln, vereinzelt Familien oder Pärchen auf dem Rad: Mehr Menschen hat unsere Reporterin am frühen Nachmittag am Weberhaus in diesem Jahr nicht getroffen.

Auf dem Wanderparkplatz stehen etwa 20 Autos – Osnabrücker Kennzeichen ebenso wie Herforder oder Mindener. Doch Menschen sind nicht zu sehen. Die Vögel zwitschern, die Sonnenstrahlen wärmen den Rücken. Es ist so ruhig, dass ich das Niesen e