Entenküken schwimmen in der Gülle auf der Meller Else

Eine Entenfamilie schwimmt durch den verunreinigten Bereich auf der Else.

Martina Dikti

Melle. Unschöne Aufnahmen hat eine Leserin von Tieren auf der verunreinigten Else gemacht. Eine Entenfamilie schwimmt auf der Gülle. Wie laufen die Ermittlungen in dem Fall?

Nachdem am 24. April die Verunreinigung auf dem Fluss beobachtet wurde, hatte die Feuerwehr zwei Ölsperren eingerichtet. Diese hinderten die Entenfamilie aber nicht daran, in den verunreinigten Bereich der Else zu schwimmen. Die Bilder