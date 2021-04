Eine Auseinandersetzung zwischen einem Werkstattbetreiber in Melle und einem Autohändler aus Bünde landete vor dem Amtsgericht Bünde.

dpa/Peter Steffen

Melle/Bünde. Beim Kauf eines Unfallautos in Melle soll ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert sein. Ein Händler aus Bünde gab an, von einem Werkstattbetreiber mit der Faust geschlagen worden zu sein. Am Ende landete er selbst auf der Anklagebank. Ein Rückblick auf eine mehr als kuriose Geschichte.

Am 10. August 2017 – ja, der Fall liegt schon fast vier Jahre zurück – soll ein Streit zwischen zwei Männern in Melle mal so richtig aus dem Ruder gelaufen sein. Dabei beginnt die Geschichte eigentlich ganz harmlos: Im Spätsommer 2017 kauft