Kommunal- und Bundestagswahlen: So werden Sie Wahlhelfer in Melle

Die Stadt Melle sucht für die Wahlen im September ehrenamtliche Helfer. (Symbolbild)

Michael Gründel

Melle. Im September 2021 wird in Melle gleich zwei Mal gewählt: Am 12. September findet zunächst die Kommunalwahl statt, am 26. September folgt die Wahl des Deutschen Bundestages. Für beide Termine sucht die Stadt ehrenamtliche Wahlhelfer.

Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Melle hervor. Demnach richtet die Stadt für die Wahlen 38 Wahllokale ein, für die jeweils acht Wahlhelfer vorgesehen sind. Bewerbungen dürften bis kurz vor dem Urnengang eingehen, wie die Stadt in der