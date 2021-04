Geben den Bäumen eine Stimme: Linda Meiners, Julia Auf dem Berge und Katja Rasmus von „Melle for Future". (Archivbild)

Petra Ropers

Melle. Das Klima verändert sich, und dem Wald in Deutschland geht es so schlecht wie nie. Meller Umweltaktivisten zeigen bereits vor einigen Wochen, wie sehr die Bäume im Grönegau unter dem Klimawandel leiden. Nun zieht die Demo weiter – mit konkreten Tipps: Wie können Meller ihre Wälder besser schützen?

„Hilfe! Die Erde überhitzt!!“, „Ich gehöre zur Risikogruppe“ und „Wasser! Ich habe Durst“: Mit diesen Hilferufen, angebracht an einigen Bäumen am Meller Berg, machte die Gruppe „Melle for Future“ erstmals vor einigen Wochen auf den aus ihre