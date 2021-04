Gülle-Vorfall auf der Else in Melle: Strafanzeige erstattet

In der Nähe der Nachtigallenstraße setzte die Feuerwehr eine zweite Ölsperre.

Feuerwehr Melle

Melle. Nach dem Gülle-Vorfall auf der Else in Melle ist Strafanzeige erstattet worden. Das teilte ein Sprecher der Meller Polizei am Dienstag mit.

Der Verursacher des Gülleunfalls vom Samstag muss demnach mit einer Anzeige wegen Gewässerverunreinigung rechnen, gab der Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion an. Wer allerdings für den Störfall am Samstagabend verantwortlich ist, wa