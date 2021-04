Fischexperte nach Gülle-Vorfall in Melle: "Wir haben jede Menge Glück gehabt"

Wer ist für die Verunreinigung verantwortlich? Polizei und Landkreis sind auf der Suche nach dem Verursacher.

Feuerwehr Melle

Melle. Mehrere Meller Ortsfeuerwehren haben am Samstag auf der Else zwei Ölsperren gesetzt, um die Ausbreitung einer Verunreinigung mit Gülle zu verhindern. Wer ist ist der Verursacher, und welche Auswirkungen hat der Vorfall auf die Fische? Polizei und der Fachdienst Umwelt des Landkreises ermitteln.

Die Feuerwehr hat am Samstagabend in Melle zwei Ölsperren auf der Else gesetzt, um die Ausbreitung einer Verunreinigung mit Gülle entgegenzuwirken. Nach Angaben der Polizei hatten sich gegen 19.30 Uhr Bürger gemeldet, die nahe der Westumgeh