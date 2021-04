Bundes-Notbremse: So ist die Lage in den Kreisen Herford, Gütersloh und Minden

Geschäfte auf, Geschäfte zu: Mit der Bundes-Notbremse haben sich Grenzen für die Öffnung des Einkaufens mit Termin verschoben. (Symbolbild)

Michael Gründel

Melle/Altkreis Wittlage. Seit Samstag, 24. April, gelten die bundesweiten Regeln der Corona-Notbremse. Diese haben unter anderem Auswirkungen auf den Unterricht an Schulen und die Öffnung des Einzelhandels. Wie sieht es in den Nachbarkommunen von Melle und dem Altkreis Wittlage, also in den Landkreisen Herford, Gütersloh und Minden-Lübbecke aus?

Was steckt hinter der Bundes-Notbremse? Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Grenze von 100, gelten ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen. Diese sehen unter anderem eine Reduzierung privater Ko