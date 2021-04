Else durch Gülle verunreinigt: Was bedeutet das für die Fische?

Eine Ölsperre hält die auf dem Wasser treibende Verunreinigung auf.

Feuerwehr Melle

Melle. Die Feuerwehr hat am Samstagabend in Melle zwei Ölsperren auf der Else gesetzt, um die Ausbreitung einer Verunreinigung mit Gülle entgegenzuwirken.

Nach Angaben der Polizei hatten sich am Samstag gegen 19.30 Uhr Bürger gemeldet, die nahe der Westumgehung Gülle auf der Else entdeckt hatten. Es seien Flocken zu sehen gewesen, außerdem habe es einen leichten Geruch gegeben. Die Beamten ve