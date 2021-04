Rund 70 Personen demonstrieren in Melle gegen Corona-Regeln für Kinder

Am Sonntag gab es am Meller Rathaus eine Protestaktion.

Steffen Schrumpf

Melle. In Melle haben am Sonntagnachmittag rund 70 Personen gegen aktuelle Corona-Auflagen protestiert. Unter dem Motto "Wir möchten unsere Kindheit zurück" forderten sie, in Schule und Kindergarten auf Masken- und Testpflicht zu verzichten.

Wie Melles Polizeichefin Christiane Kanellopoulus-Bollrath mitteilte, habe die angemeldete Protestaktion gegen 15 Uhr am Rathaus begonnen. Die Gruppe, zu der auch Familien mit Kindern gezählt hätten, sei anschließend durch die Innenstadt ge